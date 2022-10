Editoria: le novità della Lev alla Fiera del Libro

Il prossimo anno si celebreranno gli 800 anni dal primo presepe, ideato e fatto costruire da San Francesco d’Assisi nel Natale del 1223. Per questo motivo la Libreria Editrice Vaticana sta lavorando ad un libro di Papa Francesco dal titolo: “Il prese: I personaggi i simboli della Notte Santa”, nel quale il pontefice spiega il significato e il messaggio dei vari personaggi, fisici e figurati, della rappresentazione della Natività. Ad annunciarlo è la Lev, illustrando le novità con cui si presenterà alla Fiera del Libro di Francoforte, che si apre domani nella città tedesca. Debutta inoltre a Francoforte un altro nuovo libro di Papa Francesco – “Camminare insieme. Parole e riflessioni sulla sinodalità” – curato da suor Nathalie Becquart, sottosegretaria del Sinodo dei vescovi: un’antologia che raccoglie quanto Francesco ha affermato e detto sul tema della Chiesa in ascolto e in cammino come popolo di Dio dal momento della sua elezione al soglio pontificio fino ai nostri giorni. Altro testo del Papa è quello dedicato alla teologia del sacerdozio – “Secondo lo stile di Dio. Riflessioni sulla spiritualità del presbitero”, nel quale è presentato il discorso di Francesco al simposio sulla teologia del sacerdozio tenutosi nei mesi scorsi in Vaticano, accompagnato dai commenti di padre Timothy Radcliffe e di don Luigi Maria Epicoco. Il testo è inoltre arricchito da alcune schede di incontri per la formazione permanente del clero. Accanto a questi e altri titoli di papa Francesco e ai documenti magisteriali recenti, redatti dai vari organismi della Santa Sede, Lev porta a Francoforte alcuni recenti testi legati alla cura del creato, della vita sociale e alla spiritualità. Anzitutto il nuovo libro dell’economista e gesuita francese Gaël Giraud – “La rivoluzione dolce della transizione ecologica. Come costruire un futuro possibile” – che in Italia ha già avuto un ottimo riscontro di vendite e di stampa; inoltre, la biografia del venerabile Tonino Bello a firma di mons. Domenico Cornacchia – “Testimone e maestro di virtù. Il cammino cristiano di don Tonino Bello”, la quale è già in corso di traduzione in polacco. Saranno presentati alla Fiera del libro anche ”Le diversità riconciliate. Un protestante nel giornale del Papa” di Marcelo Figueroa, reverendo della chiesa presbiteriana e direttore dell’edizione argentina de L’Osservatore romano, che uscirà in spagnolo e portoghese, e” Etica teologica della vita. Scrittura, tradizione, sfide pratiche”, a cura di mons. Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita. “Una parola meritano due pubblicazioni recenti che intersecano tra loro i temi della letteratura e della spiritualità”, spiega Lorenzo Fazzini, responsabile editoriale della Lev. Il primo, “La tessitura del mondo”, a cura di Andrea Monda, direttore de L’Osservatore romano, che raccoglie testi di papa Francesco sul tema del racconto in dialogo con grandi scrittori, scrittrici e intellettuali di ogni parte del mondo, da Donna Tart a Colum McCann, da Renzo Piano a Edna O’Brien. Un testo pubblicato da Lev in coedizione con Salani e che ha avuto un’ottima accoglienza tra i lettori. Il secondo,” La Parola e i racconti. Sedici scrittrici italiane leggono le parabole dei Vangel”i, ideato dalle curatrici dell’inserto femminile de L’Osservatore romano, Donne Chiesa Mondo, nel quale alcune delle più note scrittrici italiane di oggi rileggono e si lasciano ispirare dalle parabole evangeliche per scrivere a loro volta dei racconti.