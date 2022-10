Giornata missionaria: diocesi Alife-Caiazzo, un concorso per alunni di scuola primaria e una veglia di preghiera

Sono due le iniziative promosse dall’Ufficio per la cooperazione missionaria tra le Chiese della diocesi di Alife-Caiazzo per celebrare il “mese missionario”: un concorso per alunni di scuola primaria e una veglia di preghiera. Lo scorso 3 ottobre nella scuola paritaria “Principi di Piemonte” (dal 2013 Fondazione diocesana), con sede ad Alvignano (Ce) e guidata dalla Suore di San Francesco di Sales, è stato presentato agli alunni della scuola primaria il concorso “Di me sarete testimoni”, sul tema della prossima Giornata missionaria che si celebrerà il 23 ottobre; in esso i ragazzi dovranno esprimere “graficamente” il valore della testimonianza cristiana nei luoghi di vita; alle cinque classi è stato fornito materiale perché fino alla data della premiazione, il 28 ottobre, possano lavorare ad ampio raggio sui contenuti offerti dalla Fondazione Missio per la formazione dei più piccoli.

L’appuntamento di preghiera, presieduto da mons. Giacomo Cirulli, vescovo di Teano-Calvi e di Alife-Caiazzo, è fissato per domani, giovedì 20 ottobre, alle 18.30 nel monastero di San Benedetto in Piedimonte Matese (Ce), rinnovando la tradizione annuale di una veglia missionaria con la partecipazione dei religiosi e delle religiose della diocesi. Prevista la messa alle 18.30 e a seguire la veglia.