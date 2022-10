Diocesi: Firenze, riprende la visita pastorale dell’arcivescovo Betori dal vicariato di Antella-Ripoli-Impruneta

Riprende, come annunciato, la visita pastorale dell’Arcivescovo di Firenze dopo l’interruzione avvenuta a causa della pandemia. La visita alle parrocchie del card. Giuseppe Betori è ripartita dal vicariato di Antella-Ripoli-Impruneta, dove si era fermata nel marzo 2020.

In questa settimana, l’arcivescovo visiterà le parrocchie di San Cristoforo a Strada, Santa Cristina a Pancole, San Giorgio al Ferrone e San Giuseppe al Passo dei Pecorai. Domenica prossima, 23 ottobre, a conclusione della visita nelle parrocchie, il card. Betori celebrerà la messa alle 10.15 a San Cristoforo a Strada e alle 11.45 a San Giorgio al Ferrone. La visita pastorale in questo vicariato durerà fino a dicembre, per poi proseguire nei mesi successivi negli ultimi tre vicariati rimasti: Le Signe, Mugello e Porta al Prato. ​