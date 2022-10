Città del Vaticano: domani si presenta la “Lectio Petri”, un ciclo di incontri dedicati alla figura dell’apostolo Pietro

Si svolgerà giovedì 20 ottobre, alle 12, nella Sala Stampa della Santa Sede, la conferenza stampa di presentazione di “Lectio Petri”, un ciclo di incontri dedicati alla figura dell’apostolo Pietro promosso dalla Basilica di San Pietro, dal Cortile dei Gentili e dalla Fondazione Fratelli Tutti.

Interverranno il card. Mauro Gambetti, arciprete della basilica papale di San Pietro in Vaticano, vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano e presidente della Fabbrica di San Pietro, e il card. Gianfranco Ravasi, presidente emerito del Pontificio Consiglio della cultura. La conferenza stampa verrà trasmessa in diretta streaming in lingua originale sul canale YouTube di Vatican News.