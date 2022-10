Parlamento Ue: Caputova (Presidente Slovacchia), “difesa della democrazia missione principale della nostra generazione di leader politici”

(Foto: SIR)

(Strasburgo) “È un onore e un privilegio essere con voi oggi e rivolgermi al cuore pulsante della democrazia dell’Unione europea qui a Strasburgo”. Zuzana Caputova, Presidente della repubblica slovacca, è intervenuta oggi nell’aula del Parlamento europeo, invitata a tenere un discorso sul futuro dell’Europa comunitaria. “Il mio messaggio di oggi è semplice: se non iniziamo a difendere la democrazia, essa cesserà di esistere”, ha dichiarato. “Il recente omicidio omofobo di Juraj e Matúš per le strade di Bratislava ci ricorda questa semplice verità. Questo è stato un assalto non solo ai giovani della comunità Lgbtiq in Slovacchia. L’odio ha deciso di uccidere; l’assassino ha pensato che l’amore non possa essere libero. È stato un attacco a tutti in Slovacchia, perché i crimini ispirati dall’odio prendono sempre di mira l’essenza stessa di ciò che rappresenta la nostra società”. Caputova ha aggiunto: “nella sua essenza, la democrazia è la regola della maggioranza nell’interesse di tutti, con un accento-chiave sulla protezione delle minoranze. Se stiamo fallendo nella loro protezione, stiamo minando la democrazia stessa. A mio avviso, la difesa e la protezione della democrazia è la missione principale della nostra generazione di leader politici, di rappresentanti eletti dei nostri cittadini”. Il compito “che ci attende è riportare equilibrio in Europa, che è scossa da crisi interne ed esterne. Un equilibrio tra i nostri diritti e i nostri impegni. Un equilibrio tra la nostra sicurezza e la nostra prosperità, che abbiamo in parte costruito attraverso la dipendenza da coloro”, come la Russia, “che desiderano distruggere la nostra democrazia. Un equilibrio in cui possiamo avere opinioni diverse, ma dove tutti sono vincolati dai valori di libertà, solidarietà e democrazia liberale.