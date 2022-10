Papa Francesco: Bruni, ad Asti il 19 e 20 novembre per il 90° compleanno della cugina

“La Prefettura della Casa Pontificia, rende noto che nel pomeriggio di sabato 19 novembre, in occasione del 90° compleanno di una sua cugina, il Santo Padre Francesco si recherà ad Asti per incontrare i familiari in visita riservata”. A dichiararlo ai giornalisti è il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. “Domenica 20 novembre, Solennità di Cristo Re, il Santo Padre presiederà all’Eucaristia alle ore 11 nella Cattedrale di Asti, per incontrare la comunità diocesana dalla quale erano partiti i genitori per emigrare in Argentina”, prosegue il portavoce vaticano: “Nel pomeriggio il Santo Padre farà rientro in Vaticano”.