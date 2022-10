Liturgia: nuove nomine al Centro di azione liturgica

Mons. Giovanni Di Napoli e don Mauro Dibenedetto sono stati nominati, rispettivamente, vicepresidente e segretario del Centro di azione liturgica (Cal). A renderlo noto è stato mons. Claudio Maniago, arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace e presidente del Cal, durante i lavori dell’Assemblea dei soci, svoltasi ieri presso il Pontificio Collegio Urbano di Roma. Successivamente sono stati eletti i cinque consiglieri per il quinquennio 2022-2027: don Antonio Angiolini, prof. Giuseppe Falanga, don Massimo Di Natale, don Elvio Nocera, suor Emmanuela Viviano. Il Cal, fondato nel 1947, è un’Associazione di cultori di liturgia e operatori pastorali legata alla Cei. Ha accompagnato il cammino liturgico della Chiesa in Italia durante il movimento liturgico e il rinnovamento liturgico successivo al Concilio Vaticano II, soprattutto attraverso l’organizzazione della Settimana liturgica nazionale (che si celebra ogni anno, alla fine di agosto, in una diocesi italiana) e con la pubblicazione della rivista “Liturgia”. Giovanni Di Napoli, presbitero della diocesi di Vallo della Lucania, è vicario episcopale per il coordinamento pastorale, ha ricoperto la carica di segretario del Cal negli ultimi sette anni. Mauro Dibenedetto, presbitero dell’arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, è direttore dell’Ufficio Liturgico diocesano e cerimoniere arcivescovile, segretario della Commissione regionale pugliese di pastorale per la liturgia e membro della Consulta dell’Ufficio liturgico nazionale. Antonio Angiolini, presbitero della diocesi di Ischia, è stato direttore dell’Ufficio liturgico diocesano, dell’Ufficio Beni culturali e cerimoniere vescovile. Giuseppe Falanga, laico dell’arcidiocesi di Napoli, è docente di liturgia nella Pontificia Università della Santa Croce in Roma e giornalista. Massimo Di Natale, presbitero dell’arcidiocesi di Siracusa, è direttore dell’Ufficio liturgico diocesano e cerimoniere arcivescovile. Elvio Nocera, presbitero della diocesi di Oppido Mamertina-Palmi, è vicario episcopale per l’inculturazione della fede e cerimoniere vescovile. Emmanuela Viviano, religiosa delle Pie Discepole del Divin Maestro, è impegnata nella formazione liturgica all’interno della sua congregazione e nella diocesi di Roma.