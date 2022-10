Diocesi: Bologna, domani il card. Zuppi presiede la messa per festa della dedicazione della cattedrale

È in programma per domani, alle 11.15 nella cattedrale di Bologna, la messa del cardinale arcivescovo Matteo Maria Zuppi per la festa della dedicazione. La liturgia sarà tramessa anche in diretta streaming sul sito www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte”. La celebrazione sarà preceduta alle 9.45 dal ritiro del clero diocesano, presieduto da padre Étienne Emmanuel Vetö, docente della Pontificia Università Gregoriana, che guiderà la meditazione su “La Sapienza parla nelle domande antropologiche di oggi”. Nel pomeriggio, alle 17 nell’Aula magna del seminario, il card. Zuppi interverrà al laboratorio “Le comunità energetiche e il coinvolgimento degli Enti religiosi”, proposto dal tavolo diocesano per la custodia del creato e dalla Facoltà teologica dell’Emilia-Romagna, in collaborazione con il Centro studi per l’architettura sacra Fondazione “Giacomo Lercaro”.