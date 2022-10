Diocesi: Taranto, mons. Ciro Miniero nominato arcivescovo coadiutore di mons. Filippo Santoro

Mons. Ciro Miniero, attuale vescovo di Vallo della Lucania, arriva a Taranto, come arcivescovo coadiutore dell’attuale arcivescovo della diocesi ionica, mons. Filippo Santoro. I due hanno annunciato la notizia simultaneamente ai rispettivi sacerdoti, diaconi e consulte per l’Apostolato dei Laici, con dirette sui social network per permettere alle rispettive comunità di seguire l’annuncio. “Papa Francesco – ha spiegato mons. Santoro – ha ascoltato la mia richiesta di supporto, visto che mi trovo a governare, in qualità di commissario dei Memores Domini, una vera e propria diocesi sparsa per il mondo”. A luglio mons. Santoro avrebbe comunque concluso il suo compito, raggiungendo il limite di età. Dopo l’estate mons. Ciro Maniero resterà dunque da solo, diventando ufficialmente nuovo arcivescovo di Taranto. “Il Santo Padre è presente nella vita delle nostre Chiese in una maniera formidabile e conosce a pieno tutte le sue situazioni, facendo sentire la sua premura”- ha detto mons. Maniero prima di leggere la missiva del nunzio apostolico in cui viene nominato nuovo arcivescovo coadiutore di Taranto, lasciandosi andare anche ad un momento di commozione, accompagnato da un applauso. “Accolgo con gioia pasquale e mi rimetto in cammino”- ha poi aggiunto nel suo discorso, con cui ha salutato e ringraziato la sua comunità.