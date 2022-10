Cammino sinodale: Castellaneta, oggi pomeriggio a Laterza assemblea diocesana per l’avvio del secondo anno

È in programma per il pomeriggio di oggi, mercoledì 19 ottobre, l’assemblea della diocesi di Castellaneta per l’avvio dell’anno pastorale e del secondo anno del Cammino sinodale. Si tratta del primo appuntamento assembleare guidato dal nuovo vescovo Sabino Iannuzzi, che ha iniziato il suo ministero pastorale a Castellaneta il 15 giugno scorso. L’incontro si terrà, a partire dalle 17.30, nella chiesa dello Spirito Santo, a Laterza. “Il momento assembleare – viene spiegato in una nota – segna anche l’avvio del secondo anno del Cammino sinodale; infatti, a tutti sarà riconsegnata la sintesi della prima fase del cammino sinodale vissuta a livello diocesano e, come proposto dai vescovi italiani, e sarà presentato – oltre ai tre cantieri di Betania – il tema del quarto cantiere, tema scelto individuando tra le priorità risultanti dal cammino percorso dalle comunità della diocesi: ‘La Chiesa nelle case. Per ripartire dalle famiglie’”. La riflessione sul tema dell’attenzione alla famiglia da parte della Chiesa è stata affidata a Simona Segoloni, teologa e docente presso il Pontificio Istituto teologico “Giovanni Paolo II” di Roma e visiting professor presso la Facoltà Teologica Pugliese. Mons. Iannuzzi indicherà poi le prossime tappe del cammino diocesano e conferirà il mandato agli operatori pastorali.