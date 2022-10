Cammino sinodale: Lucca, domani presentazione online del secondo anno, con il cantiere dedicato ai giovani

Sarà presentata online domani, alle 21 in diretta sul canale YouYube della diocesi di Lucca, il secondo anno del Cammino sinodale che, per volere di Papa Francesco, impegnerà le diocesi italiane fino al 2025. Previsto l’intervento del vescovo mons. Paolo Giulietti, insieme ai tre referenti di area: Amina Matteucci per la Versilia, Marta Bonaldi per la Valle del Serchio e don Alberto Brugioni per la Piana di Lucca. Dopo la fase conclusasi con l’estate 2022, dedicata all’ascolto di comunità parrocchiali ed organi diocesani, ora prende il via la fase denominata “I cantieri Betania”, che prevede ascolto e relazione con ambienti esterni alle realtà ecclesiali, con il cantiere della strada e del villaggio, il cantiere della casa, il cantiere della formazione e della diaconia e, per la diocesi di Lucca, “il cantiere del futuro” dedicato al mondo giovanile.