Parlamento Ue: Caputova (Presidente Slovacchia), “costruire una pace giusta”. “Democrazia illiberale è un ossimoro”

(Photo SIR)

(Strasburgo) Nel suo discorso al Parlamento europeo, Zuzana Caputova, Presidente della repubblica slovacca, ha sostenuto le sanzioni contro la Russia e affermato la necessità di continuare a fornire aiuti politici e umanitari all’Ucraina. Ha quindi dichiarato che la decisione di assegnare lo status di Paese candidato all’Ucraina va nella giusta direzione. Ha poi sottolineato che “occorre perseguire l’obiettivo della pace, una pace giusta” e “la strada migliore è quella della nostra unità e solidarietà europea”. Sull’energia: “la Slovacchia dipendeva per l’85% dal gas russo, oggi siamo al 33%. Occorre anche in questo caso trovare soluzioni comuni e durature, anche fissando un tetto al prezzo del gas”. Lunga poi la nuova digressione sulla “difesa della democrazia” che “oggi è sotto attacco anche in alcuni Paesi Ue”. “Democrazia illiberale – ha affermato – è un ossimoro. Non può esistere una democrazia” che nega la libertà di parola, i diritti, l’indipendenza della magistratura. “In Europa sta crescendo un pericoloso estremismo di destra; le minoranze sono sotto attacco, attacchi motivati dall’odio. Europa è equilibrio, tolleranza e rispetto dei diritti umani”. Infine si è detta preoccupata dall’uso dei social sul versante della disinformazione. “Dobbiamo proteggere la democrazia, altrimenti potremmo essere l’ultima generazione che vive nella democrazia”.