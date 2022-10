Commissione Ue: finanziati 49 progetti di ricerca sullo spazio con 200 milioni. Investimenti per scienza, tecnologia, meteo e clima

L’Unione europea finanzia 49 progetti di ricerca sullo spazio con 200 milioni di euro. Lo annuncia in una nota la Commissione europea pubblicando i risultati dei bandi per il periodo 2021-2022 nel settore spaziale nell’ambito di Horizon Europe. I progetti saranno attuati dall’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale (HaDea) e dall’Agenzia del programma spaziale dell’Ue (Euspa). I progetti selezionati promuoveranno “la competitività e la non dipendenza tecnologica del settore spaziale europeo, consolidando al contempo le componenti faro del programma spaziale dell’Ue e sviluppando nuove applicazioni e servizi”. Le iniziative selezionate si concentrano “sull’accessibilità europea allo spazio e sulle tecnologie future” come la quantistica, il meteo dello spazio e la scienza spaziale. “La ricerca e l’innovazione svolgono un ruolo fondamentale nei settori aerospaziali, favorendo la combinazione di scienza e tecnologia in molti ambiti, tra cui il meteo e il clima, la metrologia, l’ingegneria meccanica e di potenza. Questo investimento di Horizon Europe contribuirà a costruire un forte ecosistema spaziale imprenditoriale basato sulla conoscenza, a sostegno delle trasformazioni verso un’economia europea digitale, intelligente e sostenibile”, ha dichiarato la commissaria per l’Innovazione e la ricerca, Mariya Gabriel. I progetti spaziali riceveranno 1,6 miliardi di euro durante i sette anni di implementazione di Horizon Europe, ossia in media 225 milioni di euro all’anno, comprese le attività delegate all’Euspa.