Papa Francesco: il 19 e 20 novembre sarà in visita ad Asti

foto SIR/Marco Calvarese

Papa Francesco sarà ad Asti il 19 e 20 novembre prossimo. La notizia è stata data poco fa dal vescovo di Asti, mons. Marco Prastaro, in una conferenza stampa convocata in vescovado. In una nota della Prefettura della Casa Pontificia riportata dal settimanale diocesano “La Gazzetta d’Asti” viene comunicato che “nel pomeriggio di sabato 19 novembre, in occasione del 90° compleanno di una sua cugina il Santo Padre si recherà ad Asti per incontrare i familiari in una visita riservata. Domenica 20 novembre, solennità di Cristo Re, il Santo Padre presiederà all’Eucarestia alle 11 nella cattedrale di Asti, per incontrare la comunità diocesana dalla quale erano partiti i genitori per emigrare in Argentina”. Il rientro in Vaticano del Pontefice è previsto nel pomeriggio di domenica. Quella di Papa Francesco a Asti è una visita attesta fin dalla sera del 13 marzo del 2013, quando il card. Jorge Mario Bergoglio venne eletto Pontefice dal conclave. Il Santo Padre, infatti, come ha più volte ricordato lui stesso, ha origini astigiane. Da qui il nonno, la nonna e il padre del Papa partirono nel febbraio del 1929 per l’Argentina. Sul territorio astigiano continuano a risiedere alcuni parenti di Francesco. Come viene ricordato da “La Gazzetta d’Asti”, l’ultimo Papa a visitare Asti è stato san Giovanni Paolo II, nel settembre del 1993, invitato dalla diocesi. Nell’occasione si recò anche a Isola, paese natale del card. Angelo Sodano, all’epoca segretario di Stato Vaticano.