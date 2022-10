Papa Francesco: appello per le vittime della “devastante calamità” in Nigeria, “non manchi la solidarietà della comunità internazionale”

foto SIR/Marco Calvarese

“Nel rivolgere il mio saluto ai pellegrini della Nigeria, penso alle violente piogge che hanno colpito in questi giorni il loro Paese, provocando inondazioni, causando tanti morti, numerosi dispersi e ingenti danni”. Lo ha detto il Papa, salutando i pellegrini di lingua inglese, dopo la catechesi dell’udienza di oggi in piazza San Pietro. “Preghiamo per quanti hanno perso la vita e per tutte le persone provate da così devastante calamità”, ha proseguito Francesco: “Non manchi a questi nostri fratelli e sorelle la nostra solidarietà e il sostegno della comunità internazionale”.