Ue: Comitato economico e sociale, al via il Forum europeo sulle migrazioni. Focus sull’integrazione dei giovani

Al via a Bruxelles il settimo Forum europeo sulle migrazioni (Emf) organizzato dal Comitato economico e sociale (Cese) e la Commissione europea, sul tema “l’inclusione dei giovani: la chiave per il successo dell’integrazione dei migranti”. L’evento si svolgerà il 20 e il 21 ottobre presso la sede del Cese a Bruxelles e in web streaming. I due interventi chiave saranno affidati a Christa Schweng, presidente del Cese, e ad Ylva Johansson, commissaria Ue per gli Affari interni. Il forum si concentrerà in particolare sull’istruzione e la formazione dei giovani, sulla partecipazione e l’impegno dei giovani rifugiati e migranti nella società e nella vita politica, sulla mobilità dei giovani e sulle sfide e le misure specifiche legate all’integrazione dei giovani, soprattutto nel contesto dei numerosi arrivi di minori sfollati dall’Ucraina. I temi dei due panel sono “Giovani migranti come attori dell’inclusione giovanile” e “Atteggiamenti pubblici verso i migranti”.

I dibattiti e workshop di giovedì inizieranno a partire dalle 10.30 mentre venerdì dalle 9.30 in poi. Tra gli interventi ai panel: Paul Soete, presidente del Gruppo permanente del Cese sull’immigrazione e l’integrazione; Michael Shotter, direttore per l’Asilo e l’immigrazione della Dg Affari Interni della Commissione Ue; Mahdiyah Ayub, giovane leader, ex membro del progetto Football for Unity in Irlanda; Beate Gminder, vicedirettore generale per la migrazione e gli affari interni della Commissione; Giuseppe Varacalli, membro del comitato per la cittadinanza, la governance e gli affari esteri e istituzionali del Comitato delle Regioni; Michael McLoughlin, del Gruppo di coordinamento dell’Anno Ue per i giovani; David Vondrácek, della presidenza ceca del Consiglio europeo.