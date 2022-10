Diocesi: Siracusa, mons. Baturi alla giornata di studio sull’impegno della Chiesa in ambito sociale

Mons. Giuseppe Baturi, segretario generale della Conferenza episcopale italiana, sarà venerdì prossimo, 21 ottobre, a Siracusa per partecipare alla giornata di studio che ha per oggetto l’impegno della Chiesa in ambito sociale. “Incontrare, condividere, generare: logiche sussidiarie di socialità” è il tema della giornata di approfondimento che si svolgerà alle 16.30 alla Fondazione Sant’Angela Merici, a Siracusa.

Un incontro promosso dall’Osservatorio giuridico dell’arcidiocesi di Siracusa, diretto da don Gianluca Belfiore, in collaborazione con la Fondazione Sant’Angela Merici, la Caritas diocesana e il Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Catania. “La lettura della dimensione sociale procederà dall’esame della solidarietà e della sussidiarietà, quali principi costituzionali e della relazione fra pubblico e privato nei servizi essenziali nell’ambito del welfare community, ad opera di due importanti docenti universitari, Lorenza Violini dell’Università di Milano e Felice Giuffré dell’Università di Catania – ha spiegato il direttore dell’Osservatorio, don Gianluca Belfiore –. Seguirà una riflessione sulla vocazione propria del cristiano alla cura dell’altro, sulla scorta del Magistero ecclesiale in materia, ad opera del Segretario generale della Cei, mons. Giuseppe Baturi. All’intervento dell’avvocato Francesco Marcellino su “La Chiesa nel sociale e la questione della decontribuzione”, seguiranno le testimonianze di don Alfio Li Noce, presidente della Fondazione Sant’Angela Merici, e di don Marco Tarascio, direttore della Caritas diocesana, su “Poveri, disabili, anziani, ammalati, immigrati, senza tetto: questi sono i veri tesori della Chiesa”.

I lavori saranno introdotti dai saluti dell’arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto, del prefetto di Siracusa. Giusi Scaduto. e del sindaco di Siracusa, Francesco Italia. L’Osservatorio giuridico diocesano segue le continue evoluzioni della normativa italiana in materia amministrativa, lavoristica e fiscale, nonché delle nuove norme di cui anche il Diritto canonico si va dotando.