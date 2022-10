Parlamento Ue: al “coraggioso popolo ucraino” il Premio Sakharov per la libertà di pensiero e la democrazia

Roberta Metsola con il Presidente ucraino Zelensky (Foto Parlamento europeo)

(Strasburgo) Il Premio Sakharov 2022 per la libertà di pensiero e la democrazia è assegnato al “coraggioso popolo ucraino, rappresentato dal suo Presidente, dai leader eletti, dalla società civile”. Lo ha appena annunciato nell’emiciclo del Parlamento europea a Strasburgo la presidente Roberta Metsola. “Stanno difendendo ciò in cui credono, combattono anche per i nostri valori”. Il popolo ucraino, afferma Metsola, “difende la democrazia, la libertà e lo stato di diritto, rischiando la propria vita. Nessuno oggi è più meritevole di questo riconoscimento”.