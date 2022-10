Giornali Fisc: Casale Monferrato, “La Vita Casalese” festeggia i 100 anni. Da domani in distribuzione con la riproduzione del primo numero. Venerdì convegno con Tarquinio

(foto archivio)

“La Vita Casalese”, settimanale della diocesi di Casale Monferrato, nel 2022 compie 100 anni e festeggerà l’importante traguardo con un convegno che si terrà venerdì 21 ottobre. “È passato un secolo”, osserva il direttore, Mauro Facciolo, sottolineando che sono passati “cento anni durante i quali ‘La Vita Casalese’ è rimasta fedele al proponimento di essere “giornale cattolico’. Come era stato programmaticamente indicato ai lettori sul primo numero del settimanale uscito non più con ‘La Voce dell’Operaio, ma in autonomia, con la nuova testata”. “Era il 1° gennaio 1922”, prosegue Facciolo, rivendicando che “durante questi decenni, ‘La Vita Casalese’ si è mantenuta ‘giornale cattolico’, riuscendo a cogliere tutta la ricchezza di contenuti del territorio di cui è voce: quello della diocesi. Un’area che geograficamente comprende località di tre province: Alessandria, Asti e Torino”. “Il giornale – evidenzia il direttore – ha saputo dare spazio alle notizie riguardanti la Chiesa locale e al tempo stesso a quelle più prettamente di cronaca”. “Soprattutto, la ‘Vita’ ha cercato di stare ‘dalla parte della gente’. Un compito certo non facile”, commenta Facciolo, assicurando che “è un impegno che prosegue. A maggior ragione oggi, con le imprese e le famiglie alle prese con la grave emergenza energetica”. Per celebrare la ricorrenza, da domani il settimanale diocesano sarà in distribuzione con un omaggio “da collezione”: la riproduzione in formato originale del primo numero de “La Vita Casalese”. Nei decenni, pur cambiando formato ed aumentando la foliazione, “La Vita Casalese” – sottolinea il vescovo diocesano, mons. Gianni Sacchi, ha aiutato “a interpretare con i criteri della fede gli eventi che si svolgono sotto i nostri occhi, nella Chiesa e nel mondo e ci stimola a pensare e riflettere”. In questa occasione, Facciolo non può non ricordare che “nel lungo cammino del giornale ha dato un contributo fondamentale don Paolo Busto, che ne è stato direttore negli ultimi 40 anni, dal 1982 fino a poche settimane prima della sua scomparsa. A lui va il nostro grazie”.

Venerdì, il convegno per festeggiare il centenario sarà ospitato dalle 16 presso il salone Immacolata della Curia vescovile. Dopo i saluti istituzionali, sarà Sergio Favretto a parlare dei “100 anni di Vita Casalese tra valori e contemporaneità”. Seguirà il dialogo tra Facciolo e il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio. Le conclusioni, previste per le 18, saranno affidate a mons. Sacchi.