Diocesi: Como, dal 20 ottobre la tradizionale “notte dei senza dimora”

Da giovedì 20 a sabato 22 ottobre torna a Como il tradizionale appuntamento “La notte dei senza dimora”, giunto quest’anno alla 22ma edizione grazie alla collaborazione e all’organizzazione di numerose associazioni comasche (Incroci, Vicini di strada, Csv Insubria, Acli Como Aps, Rete Porto Sicuro e Fai-delegazione di Como). È l’occasione per tutti – giovani e meno giovani, affermano dalla Caritas di Como, di avvicinarsi alle problematiche del mondo della grave marginalità e di conoscere volti, storie e tutte le iniziative che sono messe in campo a favore delle persone in difficoltà. Tra i vari appuntamenti, anche l’apertura della campagna “Io ci metto il divano” e il “Melting Como Tour”, una passeggiata in centro alla scoperta dei luoghi di culto e di esperienze di accoglienza. Info: https://lanottedeisenzadimora.org