Facoltà Teologica di Sicilia: oggi il card. Zuppi interverrà all’inaugurazione dell’anno accademico

Il presidente della Conferenza episcopale italiana, card. Matteo Zuppi, interverrà oggi, mercoledì 19 ottobre, all’inaugurazione dell’anno accademico 2022-2023 (il 41° dall’inizio delle attività accademiche) della Pontifica Facoltà Teologica di Sicilia “San Giovanni Evangelista”.

All’interno della cattedrale di Palermo, il cardinale presiederà, alle 16, solenne celebrazione eucaristica. Alle 17, il saluto del preside della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia “San Giovanni Evangelista” fra Rosario Pistone, cui seguirà la prolusione del card. Zuppi sul tema “’L’uomo è la via di tutte le religioni’. Il magistero di Papa Francesco sulla pace, il dialogo interreligioso, i rapporti tra le culture”. Quindi, il momento della consegna dei diplomi di grado accademico conseguiti nell’anno accademico 2021-2022 da parte di mons. Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo e Gran Cancelliere della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia.

La solenne celebrazione eucaristica, la prolusione e la consegna dei diplomi saranno seguiti da una diretta streaming a partire dalle 15.55 sui canali dell’arcidiocesi di Palermo (YouTube Arcidiocesi di Palermo, www.chiesadipalermo.it, pagina Facebook Arcidiocesi di Palermo, www.cattedrale.palermo.it). Il servizio sarà offerto dall’Ufficio diocesano per le Comunicazioni sociali-Ufficio Stampa e dall’Ufficio diocesano per i Servizi informatici.