Papa Francesco: nomina mons. Ciro Miniero arcivescovo coadiutore di Taranto

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Il Papa ha nominato arcivescovo coadiutore di Taranto mons. Ciro Miniero, trasferendolo dalla diocesi di Vallo della Lucania. Ne dà notizia oggi la Sala Stampa della Santa Sede. Mons. Miniero è nato il 31 gennaio 1958 a Napoli, nell’omonima provincia ed arcidiocesi. Entrato nel Seminario Maggiore Arcivescovile di Napoli, è stato ordinato sacerdote il 19 giugno 1982. Nel 1995 ha conseguito la Licenza in Teologia pastorale presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale – Sezione San Tommaso. Ha svolto i seguenti incarichi: insegnante di religione (1981-1992); vicario di Ave Gratia Plena in Barra (1982) e, successivamente, parroco della medesima parrocchia (1989); padre spirituale presso il Seminario Maggiore Arcivescovile; membro del Consiglio presbiterale; membro della Commissione per la Formazione permanente del clero; membro dell’équipe diocesana di animazione pastorale; membro della Commissione regionale per il clero; decano dell’allora XVIII Decanato (1994-1997); vicario episcopale dell’allora VII zona pastorale (1997); economo diocesano (1999-2008); decano del IX Decanato (2007); membro del Consiglio di amministrazione del Seminario Arcivescovile (2008). Nominato vescovo di Vallo della Lucania il 7 maggio 2011, ha ricevuto la consacrazione episcopale il 19 giugno successivo. In seno alla Conferenza episcopale campana è vescovo delegato del Settore Sovvenire, del Settore comunicazioni ed economo.