Sanità: Piacentini (Gemelli Isola), “equilibrio finanziario entro tre anni”

(Foto: Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina-Gemelli Isola)

“Un ospedale come questo è costantemente messo in crisi e non è facile poter garantire la qualità per tutti. Perché non sia solo uno slogan è necessario fare azioni concrete”. A ricordarlo è Daniele Piacentini, amministratore delegato di Gemelli Isola, in occasione della presentazione del piano di rilancio del Fatebenefratelli Isola Tiberina-Gemelli Isola. “Il bilancio 2021 si è chiuso con 15 milioni di perdita. Il 2022 si chiuderà con una cifra poco distante. Questo ha avuto un impatto anche sulla capacità di risposta ai bisogni dei pazienti”. Il piano di rilancio della struttura ha una visione di cinque anni ed è già partito con la creazione della Fondazione Gemelli Isola. “Il primo settembre – spiega Piacentini – i 700 dipendenti sono passati dalla Casa generalizia alla nuova società. Il piano è sfidante ma abbiamo il coraggio si accettare la sfida perché in questo posto ci sono delle competenze per fare in modo che diventi un punto di riferimento della sanità romana, regionale e nazionale”. L’offerta sanitaria secondo il piano presentato prevede sei centri di eccellenza, quattro dei quali già attivi. “Una caratteristica – sottolinea – saranno gli outcome costantemente valutati, altrimenti verrà meno il centro di eccellenza”. Sul piano dell’innovazione, Piacentini assicura un piano di investimenti, per l’acquisto di tecnologia avanzata, la ristrutturazione delle parti comuni, dei reparti e da dicembre anche delle sale operatorie. “Gli investimenti sono indispensabili ma non sufficienti. È necessario che l’ospedale recuperi un equilibrio finanziario”. In particolare, secondo il manager, sarà possibile raggiungere l’equilibrio entro tre anni tramite un percorso che segua l’incremento dell’attività e dell’offerta clinica, la riduzione strutturale dei costi senza ridurre la qualità, l’aumento della attività solvente, lo sviluppo della ricerca scientifica e della formazione in collaborazione con l’Università Cattolica.