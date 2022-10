Terra Santa: Ramallah, i bambini delle scuole cristiane recitano il Rosario per la pace promosso da Acs

Ramallah, Rosario per la pace di Acs (Foto Lpj.org)

Il 18 ottobre l’Ufficio catechistico del Patriarcato Latino di Gerusalemme ha invitato tutte le Scuole cristiane di Ramallah a recitare il Rosario aderendo così alla campagna mondiale di preghiera per la pace lanciata ogni anno da Acs (Aiuto alla Chiesa che soffre). Lo rende noto il Patriarcato latino di Gerusalemme. 207 studenti si sono riuniti per recitare insieme il Rosario nella chiesa greco-melchita cattolica di Nostra Signora dell’Annunciazione, tutti provenienti da istituti diversi come la Rosary Sisters School, la Evangelical Lutheran School of Hope, la Arab Evangelical Episcopal School, la Latin Patriarcate School (Al Ahlyya College), la Greek Orthodox School of Saint George e la Greek Catholic School. Gli studenti hanno ricevuto un Rosario per pregare i Misteri Gaudiosi, dedicando ogni decina a un’intenzione specifica legata al frutto del Mistero. Un insegnante dell’Al Ahlyya College ha iniziato la preghiera recitando il Credo degli Apostoli seguito dai colleghi che si sono alternati nella recita delle intenzioni. Si è pregato per il rafforzamento della fede, per i missionari, per i bambini senza fissa dimora e per tutti quelli che non hanno accesso all’istruzione, per i malati e gli anziani, per chi ha perso i propri cari. Al termine della preghiera, gli studenti hanno cantato un inno alla Vergine Maria.