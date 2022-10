Ucraina: Unicef, consegnati 14 generatori nella regione di Kharkiv per garantire alle famiglie un accesso continuativo all’acqua e ai servizi sanitari

L’Unicef ha consegnato 14 generatori alla regione (oblast) di Kharkiv per sostenere la continuazione dei servizi governativi per la salute e per l’acqua e l’igiene. L’assistenza comprende due potenti generatori (400 kVa) per supportare il servizio idrico della città di Kharkiv e garantire il flusso di acqua potabile. Gli altri 12 generatori sono andati al Dipartimento regionale della Sanità di Kharkiv per sostenere le strutture sanitarie.

La potenza di questi generatori è sufficiente a fornire un’alimentazione elettrica di riserva per garantire una fornitura ininterrotta di acqua e riscaldamento a più di 500.000 residenti della città e dei suoi sobborghi, che sono serviti dalla società di servizi idrici di Kharkiv (Vodokanal). L’Unicef sostiene Kharkiv dall’inizio di marzo 2022 con l’approvvigionamento e la fornitura di 60 tonnellate di coagulante (solfato di alluminio) e 34,46 tonnellate di cloro liquefatto per migliorare la qualità dell’acqua potabile per oltre mezzo milione di persone che vivono a Kharkiv. “Sono orgoglioso di vedere l’impegno dei funzionari locali che fanno tutto il possibile per mantenere l’approvvigionamento idrico in questi tempi difficili. L’Unicef ha dato priorità alla fornitura di energia elettrica di riserva e di combustibili necessari per queste strutture fondamentali. Insieme ai nostri partner e alle autorità dell’oblast, lavoriamo per garantire alle famiglie un accesso continuativo all’acqua e ai servizi sanitari”, ha dichiarato Murat Sahin, rappresentante dell’organizzazione in Ucraina. Inoltre, anche 12 strutture sanitarie cittadine e regionali beneficeranno dell’alimentazione di riserva. Ciò significa che gli specialisti saranno in grado di garantire servizi medici alle persone colpite dalla guerra in città e nella regione che necessitano di cure d’emergenza.