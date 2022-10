Sanità: Nusiner (Gemelli Isola), “costruire una sanità di eccellenza per tutti”

(Foto: Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina-Gemelli Isola)

Il progetto che riguarda l’ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina-Gemelli Isola prende il via oggi e con esso il rilancio dell’antico nosocomio romano. Il percorso in realtà è iniziato lo scorso 20 giugno con l’annuncio del passaggio di gestione dell’azienda dalla Casa generalizia dell’Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio al Gemelli Isola spa, una nuova società benefit, creata dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs. “Oggi è un momento importante – afferma Paolo Nusiner, presidente di Gemelli Isola, in occasione della presentazione –. Costruire una sanità di eccellenza per tutti è la visione che vogliamo avere. Questa giornata rappresenta una tappa del rilancio. Sentiamo il bisogno di portare avanti un dialogo attraverso l’assistenza ai malati e un piano ambizioso e ampio per restituire centralità a questo ospedale. Se a ispirarci sarà l’accoglienza della persona”. “Vogliamo trasformare l’ospedale – continua – in un punto di riferimento. L’innovazione e la tradizione sono le due linee di indirizzo. Un percorso di rilancio si basa su un progetto strutturato per garantire la sostenibilità dell’ospedale. In questo quadro, in collaborazione con l’Università Cattolica, vogliamo diventi un centro di ricerca con strutture all’avanguardia. Una prospettiva che pone al centro le persone, i sanitari, i collaboratori e soprattutto i pazienti”. Il manager aggiunge anche che l’ospedale vuole rafforzare la presenza nella città attraverso un progetto che guarda alle persone più fragili con la collaborazione della Comunità di Sant’Egidio.