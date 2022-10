Libertà di religione: Commissione Ue, conferenza sulla macellazione religiosa con le autorità nazionali e le comunità di fede

La Commissione europea ha organizzato per domani, giovedì, a Bruxelles, una conferenza sulla libertà di religione in relazione alla macellazione religiosa, in collaborazione con il Consiglio d’Europa, l’Osce e l’Onu. La commissaria Helena Dalli pronuncerà il discorso di apertura. La conferenza riunirà rappresentanti degli Stati membri dell’Ue e di altre autorità nazionali, inviati speciali e coordinatori per la lotta all’antisemitismo e all’odio anti-musulmano, rappresentanti delle comunità nazionali ebraiche, musulmane e di altre comunità religiose, organizzazioni internazionali ed esperti indipendenti. Nella sua strategia sulla lotta all’antisemitismo e sulla promozione della vita ebraica e nel suo piano d’azione contro il razzismo, la Commissione si è impegnata a “facilitare lo scambio di pratiche tra le autorità nazionali, i rappresentanti delle comunità ebraiche e musulmane, gli organismi per la parità, la società civile e i rappresentanti a livello locale, e attingere all’esperienza delle organizzazioni internazionali”.