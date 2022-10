Fede e cultura: il 29 ottobre il card. Bagnasco riceverà il premio internazionale Tommaso d’Aquino

Sarà il card. Angelo Bagnasco, presidente emerito del Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee e della Conferenza Episcopale Italiana, a ricevere il Premio Internazionale Tommaso d’Aquino. Il conferimento del premio avverrà il prossimo 29 ottobre, ad Aquino, presso la chiesa di Santa Maria della Libera. L’evento sarà concluso da Alexandra Valkenburg, ambasciatore dell’Unione Europea presso la Santa Sede. Con l’occasione saranno anche annunciati i vincitori delle borse di studio del Concorso Internazionale Veritas et Amor. Dopo due anni di pausa, il Circolo San Tommaso d’Aquino riprende dunque le attività. Nato nel 2009 su ispirazione delle parole che Paolo VI disse ad Aquino nella sua visita del 1974 (“Dove, se non ad Aquino, lo studio di San Tommaso…”), il Circolo è diventato una realtà consolidata nel territorio. In particolare – si ricorda in una nota – l’albo d’oro del Concorso Internazionale Tommaso d’Aquino include personalità come il giurista di Oxford John Finnis e il filosofo della Sorbona di Parigi Pasquale Porro, i teologi Inos Biffi, Jean-Pierre Torrel, Ruedi Imbach e Gilles Emery, il card. Gianfranco Ravasi e l’arcivescovo Jean Louis Bruguès, domenicano e prefetto emerito della Biblioteca Apostolica Vaticana. “Il Premio Internazionale conferito al card. Bagnasco vuole essere un premio anche al pensiero europeo di Tommaso d’Aquino”, spiega Andrea Gagliarducci, presidente del Circolo San Tommaso: “Da presidente del Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee, il card. Bagnasco ha guidato i vescovi d’Europa nel cinquantenario della loro organizzazione, che si è celebrato nel 2021, dando corpo ad una visione profetica di Chiesa che già era viva nel Dottore Angelico”. Nel corso della cerimonia, saranno presentati anche i vincitori delle borse di studio del Concorso Internazionale Veritas et Amor. Quest’anno, vengono conferite quattro borse di studio dell’ammontare di mille euro. Verranno premiate due tesi di laurea o monografie che attualizzino il pensiero di Tommaso d’Aquino (Sezione cultura) e due opere d’arte ispirate all’opera dell’Aquinate (Sezione arte).