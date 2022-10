Solidarietà: Exodus, al via la campagna per sostenere il “Progetto S.O.S. Adolescenti”. Don Mazzi, “aiutiamo i nostri giovani a non perdersi”

“Aiutiamo i nostri giovani a non perdersi”. Così don Antonio Mazzi, in un comunicato diffuso oggi, invita a sostenere il “Progetto S.O.S. Adolescenti” in modo da potenziare il servizio già offerto dalla Fondazione Exodus di ascolto e accoglienza aperto ai ragazzi e alle famiglie. Fino all’8 novembre 2022 è possibile sostenere la campagna inviando un sms o telefonando al numero solidale 45596 per donare 2, 5 o 10 euro. “Oggi ci troviamo di fronte a una sfida educativa importante che ci vede fare i conti con l’aumento del disagio psichico in adolescenti e preadolescenti”, dice don Antonio Mazzi. “Potenziare le nostre possibilità di dialogo e scambio con loro significa offrire ai ragazzi interventi concreti, sempre più mirati e tempestivi, in un luogo in cui insieme ai loro familiari si possano sentire ascoltati, incoraggiati e sostenuti”. Grazie ai fondi raccolti – si legge nel comunicato -, la Fondazione Exodus intende rafforzare e rinnovare a Milano un presidio pedagogico-educativo gratuito per adolescenti e preadolescenti e per i loro familiari. Il Centro si porrà come punto di riferimento per le famiglie e la comunità del territorio, offrendo un servizio di ascolto, prevenzione e intercettazione precoce dei nuovi bisogni educativi. Grazie alla presenza di un’equipe multidisciplinare composta da educatori, mediatori familiari e operatori sociali, garantirà accoglienza e orientamento, consulenze educative e colloqui motivazionali – individuali e di gruppo – gruppi di parola e sostegno alla genitorialità oltre ad attività educative rivolte ai ragazzi. Al Servizio potranno accedere anche educatori e docenti per co-progettare insieme percorsi educativi sperimentali alla luce dei profondi cambiamenti che la pandemia, e non solo, ha prodotto sui bisogni di crescita degli adolescenti.