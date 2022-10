Bosnia-Erzegovina: Schinas (Commissione Ue) visita centro migranti di Usinak. In aumento gli arrivi dalla rotta balcanica

(Foto SIR/Commissione europea)

Il vicepresidente della Commissione europea e responsabile per il settore migranti Margaritis Schinas è stato ieri in Bosnia-Erzegovina dove ha visitato il centro per migranti Usivak dove grazie ai finanziamenti dell’Ue le condizioni di vita sono migliorate significativamente. È stato anche nell’atelier di cucitura del centro, dove i migranti grazie al sostegno europeo, hanno lanciato un nuovo marchio di moda “No Nation Fashion”. “Tutti ricordiamo gli eventi del 2015 e del 2016 che hanno causato scene drammatiche che non vogliamo più vedere in Europa”, ha detto il vicepresidente Schinas, rilevando “gli sforzi della Bosnia-Erzegovina, il sostegno degli altri paesi dei Balcani occidentali e di Frontex per riportare la situazione sotto controllo e ridurre significativamente i flussi dalla rotta balcanica”.

Secondo Schinas però negli ultimi mesi, “i numeri dei migranti sono in crescita, il che significa affrontare la situazione con maggiore cautela”. Questo è stato anche il motivo della visita del vicepresidente nei Balcani occidentali con tappe successive a Belgrado in Serbia, Skopje in Macedonia del Nord e Tirana in Albania. “L’Unione europea – ha affermato il vicepresidente della Commissione europea -continuerà a sostenere la Bosnia-Erzegovina nella gestione dei migranti e la mia presenza qui confema questo fatto”. Sempre nella giornata di ieri, il vicepresidente ha incontrato Selmo Cikotic, ministro della sicurezza della Bosnia-Erzegovina.