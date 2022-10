Diocesi: Campobasso-Bojano, al via la Convocazione su “Celebrare il Mistero”

“Celebrare il Mistero, custoditi da Maria – Per una liturgia partecipata, attrattiva e ancorata alla vita, in una Chiesa sinodale”. Ha questo tema la Convocazione diocesana della Chiesa di Campobasso-Bojano che prenderà il via oggi, alle 18, nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonio di Padova.

Il primo incontro sarà incentrato su “Il senso teologico della Liturgia, come fattore di rinascita pastorale”; a parlarne sarà mons. Antonio Staglianò, presidente della Pontificia Accademia di Teologia. Domani, sempre alle 18, sarà don Alessandro Dehò, eremita ed esperto di liturgia pastorale, a relazionare su “La Liturgia, antidoto al veleno della mondanità spirituale”. Chiuderà la tre giorni la tavola rotonda che l’arcivescovo GianCarlo Bregantini guiderà mercoledì 12 ottobre, alle 18, su “Le scelte pastorali in diocesi di Campobasso-Bojano, per vivere il mistero di Dio, nella rimotivazione sinodale del nostro cuore”.