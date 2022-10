Ucraina: Farnesina, “Italia inorridita dai vili attacchi missilistici che hanno colpito Kyiv e altre città, gesto che aggrava le responsabilità russe”

“L’Italia è inorridita dai vili attacchi missilistici che hanno colpito stamane il centro di Kyiv e altre città ucraine. Ribadiamo il fermo e convinto sostegno all’Ucraina, al suo popolo e alla sua resilienza, ed esprimiamo al contempo piena condanna e massima indignazione per un gesto che aggrava le responsabilità russe nel contesto della sua ingiustificabile aggressione”. Così la Farnesina in una nota in cui condanna gli attacchi missilistici russi contro Kyiv e altre città ucraine di questa mattina.