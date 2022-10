In occasione del 60° anniversario dell’inizio del Concilio Ecumenico Vaticano II, domani, martedì 11 ottobre, memoria liturgica del Papa san Giovanni XXIII, il vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino, mons. Ambrogio Spreafico, presiederà alle 17 nella chiesa della Sacra Famiglia in Frosinone una celebrazione eucaristica per ricordare l’evento ecclesiale.