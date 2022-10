Austria: Van der Bellen rieletto Presidente della Repubblica. Gli auguri del card. Schönborn, “servizio al bene comune e coesione sociale”

Schiacciante vittoria per Alexander Van der Bellen rieletto Presidente austriaco che già al primo turno, con una percentuale di voti pari a 54,6%, si è assicurato altri sei anni alla guida del Paese. Walter Rosenkranz, candidato del partito di estrema destra FpÖ, che secondo i sondaggi teneva il fiato sul collo a Van der Bellen e avrebbe potuto portare al ballottaggio, si è invece fermato al 19,1% dei consensi. Van der Bellen ha avuto la meglio in tutti i Länder. Al terzo posto il candidato indipendente Tassilo Wallentin (8,4%), seguito da Marco Pogo (all’anagrafe Dominik Wlazny), leader del partito della Birra, che ha raggiunto l’8,2% dei consensi. A congratularsi con Van der Bellen già nella serata di ieri, il cardinale di Vienna Christoph Schönborn che in un Tweet ha augurato al presidente federale “tanta forza e benedizioni per il suo grande compito in questo momento difficile al servizio del bene comune e per la coesione di tutte le persone del nostro Paese”. Anche i leader europei stanno inviando messaggi a Van der Bellen per la rielezione. “Sono contento di poter continuare la nostra collaborazione nello spirito di una forte partnership” ha scritto insieme alle congratulazioni il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen nel suo Tweet di congratulazioni ha aggiunto: “Siamo in un momento difficile per un’Europa unita che trovi soluzioni vantaggiose per entrambi: l’Austria e l’intera Ue”.