Asia: si apre a Bangkok la conferenza generale della Federazione delle Conferenze episcopali del Continente, nel 50° della fondazione

Sono arrivati i giorni della “Conferenza generale” della Federazione delle Conferenze episcopali dell’Asia, che si svolgeranno a Bangkok, dal 12 al 30 ottobre. Il tema dei lavori è “Fabc 50: Camminare insieme come popoli dell’Asia”. Nel 2020 è stato infatti il 50° anniversario della fondazione di questa istituzione, nata nel 1970 in occasione della visita di Papa Paolo VI a Manila, che riunì per la prima volta attorno a sé i vescovi asiatici. La conferenza e le celebrazioni per questo anniversario dovevano svolgersi nel 2020, ma sono state ritardate a causa del Covid. Dopo cinquant’anni di vita, ora l’intenzione è quella di “riflettere sulle realtà e sfide riemergenti ed emergenti della Chiesa in Asia”, si legge sul sito del Fabc, una Chiesa che “affronta realtà e sfide che riemergono ad extra, nella realtà asiatica che la circonda, così come realtà e sfide emergenti ad intra”, in una fase in cui sta passando dall’essere “Chiesa di missione” a una “Chiesa missionaria”. I lavori prenderanno le mosse da un “documento guida” che era stato preparato prima della pandemia e poi aggiornato alla luce delle ripercussioni che questo evento dirompente ha avuto anche sulla Chiesa in Asia. Le celebrazioni ufficiali per il 50° si sono aperte il 22 agosto scorso, con una celebrazione presso il santuario del beato Nicholas Bunkerd Kitbamrung (in Thailandia), presieduta dal card. Charles Bo, arcivescovo di Yangon (Myanmar), che guida la Fabc.