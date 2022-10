Povertà: De Palo (Forum famiglie), “inammissibile che fare un figlio in Italia sia tra le principali cause. Urgenti politiche serie a sostegno”

“Ormai è ufficiale, lo certifica oggi l’Istat: fare un figlio in Italia è una delle principali cause di povertà. Con più figli poi, si è progressivamente più poveri. Con queste premesse non possiamo pensare di vivere un futuro sereno”. Lo dichiara Gigi De Palo, presidente della Fondazione per la natalità e del Forum delle associazioni familiari. “O mettiamo le famiglie nella condizione di vivere vite più dignitose, e i giovani nelle condizioni di fare figli, senza paura di diventare poveri, oppure crolla tutto”, ammonisce De Palo, secondo cui “l’Italia si sta rivelando purtroppo un Paese non adatto alle famiglie e questo è grave”. “Sono urgenti politiche familiari serie, l’implementazione dell’Assegno unico, la modifica dell’Isee, e un piano per la natalità che tenga conto dei fondi del Pnrr”, conclude il presidente della Fondazione per la natalità e del Forum delle associazioni familiari.