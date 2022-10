Lavoro: Acli Caserta, da novembre un corso di formazione per assistenti familiari

Allo scopo di dare sostegno e opportunità di formazione in un ambito lavorativo delicato come quello della cura della persona e gestione dell’ambiente domestico, le Acli di Caserta, in collaborazione con la Agenzia generale studi e gestioni srl (Agsg), promuovono un corso di formazione per assistenti familiari. Le Acli di Caserta si prefiggono lo scopo di supportare i lavoratori/lavoratrici domestici o aspiranti tali nel percorso di inclusione socio-lavorativa attraverso l’acquisizione di competenze per l’esercizio delle professioni di colf, badanti e baby-sitter. L’avvio è previsto per il bimestre novembre-dicembre. Il corso è aperto a tutti, colf, badanti, disoccupati in cerca di lavoro nel settore domestico e occupati e si articolerà in 10 lezioni da 4 ore ciascuna per un totale di 40 ore.

Le lezioni saranno organizzate a cadenza bisettimanale e riguarderanno tematiche quali la relazione e la cura della persona con particolare attenzione alla gestione della casa e alla sicurezza sul luogo di lavoro, fino ad arrivare all’area dei diritti, soffermandosi soprattutto sul Ccnl per i lavoratori domestici e diritti e doveri fondamentali del lavoratore e del datore di lavoro. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

La formazione è gratuita e le iscrizioni sono aperte. Gli interessati potranno contattare la nostra sede attraverso l’indirizzo mail caserta@acli.it, al numero di tel. 0823 325394 oppure recarsi direttamente presso la sede in Caserta, via Renato de Martino, 14 per ricevere tutte le ulteriori informazioni e per la compilazione della domanda di iscrizione.