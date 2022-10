Festival internazionale abilità differenti: Carpi, il 12 ottobre serata di musica e arte circense “Beating hearts – cuori pulsanti”

(foto Festival Internazionale delle Abilità Differenti)

Nell’ambito del Festival internazionale delle abilità differenti 2022, è in programma per mercoledì 12 ottobre alle ore 21, nel Centro sociale G. Graziosi di Carpi, una serata di musica ed arte circense con l’Orchestra Scià Scià (Nazareno Cooperativa), l’Orchestra Alberto Pio e gli artisti delle compagnie Gambeinspalla Teatro (Eros Goni) e Igniferi (Lucie Vendlova). In scena la performance “Loco-Motiv” tra aquiloni, aeroplani di carta, fumo, bolle di sapone e una macchina scenica che prende vita tra la gente, misurando la direzione e la velocità dell’aria, con la musica dal vivo durante tutto lo spettacolo. Il biglietto d’ingresso costa 15 euro intero e 10 euro ridotto per bambini dai 10 ai 14 anni compiuti, over 65 e accompagnatori di persone con disabilità. Dei biglietti gratuiti ne possono usufruire persone con disabilità e under 10. Per accedere all’evento è obbligatoria la prenotazione o tramite il sito www.festivalinternazionaleabilitadifferenti.it , o tramite l’App Festival abilità differenti o con prenotazioni telefoniche al 340 124 6615 (no sms) esclusivamente il lunedì ed il venerdì dalle ore 16,30 alle ore 19,30 ed il sabato dalle ore 10 alle ore 13. I biglietti si potranno ritirare presso il @negozio Banco Artigiano negli stessi orari delle prenotazioni telefoniche oppure anche presso il Teatro Comunale, un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Il programma dettagliato degli eventi è visionabile sul sito www.festivalinternazionaleabilitadifferenti.it.