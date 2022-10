Papa Francesco: Concilio Vaticano II, l’11 ottobre la messa nella Basilica vaticana per il 60° anniversario

Martedì 11 ottobre, alle 17, Papa Francesco presiederà la celebrazione eucaristica nella Basilica di San Pietro. Il rito in occasione del 60° anniversario del Concilio Ecumenico Vaticano II. La celebrazione sarà arricchita da alcuni segni particolari. Anzitutto, dalle 16.15, saranno letti alcuni passaggi del discorso che san Giovanni XXIII pronunciò all’apertura del Concilio, Gaudet Mater Ecclesia. Inoltre, saranno proclamati da Emanuele Ruzza e Stefania Squarcia alcuni testi delle quattro costituzioni Conciliari, Dei Verbum, Sacrosanctum Concilium, Lumen gentium, Gaudium et spes. Al termine di queste letture un gruppo di vescovi e sacerdoti accederà nella Basilica di San Pietro con una solenne processione, per ricordare la processione di vescovi che aprì il Concilio 60 anni fa. Al termine dell’Eucaristia Papa Francesco accenderà le fiaccole ad alcuni fedeli, che passeranno la fiamma a quanti sono radunati in Basilica e darà a tutti il mandato di tenere vivo l’insegnamento del Concilio. In questo modo, uscendo nella Piazza di San Pietro, si ricorderà la fiaccolata che ha avuto luogo la sera dell’11 ottobre di sessant’anni fa, con il famoso “discorso della luna” di Giovanni XXXIII, che si concludeva con il celebre invito a portare “la carezza del Papa” ai bambini e ammalati.

L’ingresso in Basilica sarà possibile a partire dalle 15. Per la procedura di prenotazione dei biglietti della concelebrazione, riservata soltanto ai vescovi, sacerdoti e diaconi, è necessario accedere al sito https://biglietti.liturgiepontificie.va/. I biglietti, sempre gratuiti, per l’assemblea, sono disponibili sul sito www.pcpne.va e possono essere ritirati in Via della Conciliazione 7, nei giorni lunedì 10 ottobre (8:30 13:30; 15:00-17:30) e martedì 11 ottobre (8:30-13:30; 15:00-16:30).