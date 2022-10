Brasile: sabato a Belém la grande festa del Círio de Nazaré. Arcidiocesi prende le distanze dalla presenza del presidente Bolsonaro

Ospite non invitato, sabato scorso, al “Círio de Nossa Senhora de Nazaré” (“Candela di Nostra Signora di Nazaré”), una delle maggiori feste popolari religiose del Brasile e del mondo intero, che si tiene a Belém capitale dello Stato del Parà, con un caratteristico pellegrinaggio fluviale. Il presidente Jair Bolsonaro, impegnato in queste settimane nella campagna elettorale per il ballottaggio delle presidenziali contro Lula, ha partecipato al Círio de Nazaré, annunciandolo come atto ufficiale della Presidenza. In una nota, diffusa alla vigilia dell’evento religiosao, firmata dall’arcivescovo metropolita di Belém, dom Alberto Taveira Corrêa, si riconosceva che la nave su cui Bolsonaro avrebbe partecipato al corteo era di competenza della Marina Militare, ma si sottolinea che, nonostante il dovere di garantire la partecipazione di “qualsiasi cittadino” negli eventi del Círio de Nazaré, non sarebbe stato consentito “qualsiasi uso di natura politica o partigiana” delle attività, dopo aver appreso della presenza di Bolsonaro, e specificando che nessuna autorità, a livello comunale, statale o federale.

Durante il pellegrinaggio, Bolsonaro, accompagnato da alcuni parlamentari locali, è rimasto isolato rispetto al resto delle imbarcazioni.