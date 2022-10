Svizzera: dimissioni “con effetto immediato” di mons. Valerio Lazzeri da vescovo di Lugano. I vescovi lo apprendono “con rammarico”

La Conferenza dei vescovi svizzeri (Cvs) ha appreso “con rammarico” la decisione di mons. Valerio Lazzeri di dimettersi “con effetto immediato” da vescovo di Lugano. È quanto scrive in un comunicato diffuso oggi mons. Felix Gmür, presidente dei vescovi svizzeri, aggiungendo che “i membri della Conferenza episcopale svizzera ringraziano mons. Lazzeri in particolare per il lavoro svolto negli ultimi nove anni”, “per il bene della Chiesa in Svizzera, soprattutto nel campo della ricerca teologica e della formazione. La collaborazione con il loro confratello ticinese è sempre stata buona e fruttuosa!”. Nello stesso comunicato, mons. Gmür fa sapere che Papa Francesco ha nominato mons. Alain de Raemy, vescovo ausiliare di Losanna, Ginevra e Friburgo, quale Amministratore apostolico della diocesi di Lugano, in attesa della scelta del nuovo vescovo diocesano. I membri della Conferenza episcopale svizzera “esprimono i loro migliori auguri a mons. de Raemy e non mancheranno di sostenerlo in questa nuova missione affidatagli in Ticino”.