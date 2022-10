Tv2000: con la nuova stagione ripartono “Finalmente domenica” e “In cammino”

Tornano su Tv2000 “Finalmente domenica” e “In cammino”. È Leo Gullotta il primo ospite della nuova stagione di “Finalmente domenica”, il programma di Fausto Della Ceca condotto da Lucia Ascione, in onda ogni domenica alle 17, a partire dal 2 ottobre. L’attore riflette sull’Alzheimer a partire dal film di cui è protagonista “Quel posto nel tempo” , uscito al cinema il 21 settembre, che racconta la storia di Mario, direttore d’orchestra di grande successo che perde gradualmente memoria e ricordi. Poi la testimonianza di Grazia Cascavilla, infermiera presso il reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale San Camillo di Roma, che il 7 settembre ha portato i bimbi nati prematuri in udienza da Papa Francesco. In chiusura un collegamento dalla Porziuncola presso la basilica di Santa Maria degli Angeli con fra Emanuele Gelmi, alla vigilia della festa di San Francesco d’Assisi.

Con Lucia Ascione tanti protagonisti del mondo dello spettacolo, della musica e del cinema. Interviste, approfondimenti sull’attualità, storie di riscatto e tante testimonianze di fede e conversione si alterneranno nel salotto televisivo con attenzione anche al pontificato di Papa Francesco e alla Chiesa italiana. Un tempo per stare insieme, sorridere, riflettere e guardare al futuro con speranza.

Torna anche “In cammino”, il programma di Dario Quarta, Gennaro Ferrara e Paola Springhetti condotto da Enrico Selleri, che racconta il Sinodo della Chiesa italiana. In onda dal lunedì al venerdì alle 19.30 a partire dal 3 ottobre. La Chiesa italiana è in cammino e Tv2000 offrirà ogni giorno uno spazio di racconto, di confronto e di dialogo, per seguire il percorso sinodale in corso, per condividere le esperienze diocesane più interessante, per approfondire i processi innovativi avviati dalle Chiese locali. Una pluralità di esperienze, proposte e iniziative attraverso le quali diocesi, parrocchie, congregazioni e movimenti offrono risposte concrete ai bisogni spirituali e materiali delle donne e degli uomini, dei giovani e degli anziani che abitano l’Italia dei nostri giorni. Ogni giorno un luogo diverso, un tema da approfondire, un ospite da ascoltare per offrire ai telespettatori la possibilità di vivere un processo sinodale che tanto più sarà vero e generativo quanto più sarà condiviso e partecipato.