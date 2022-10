Diocesi: Treviso, da lunedì la Settimana sociale dei cattolici su “Ricucire, lacerazioni e nuove connessioni”

Dopo l’“anteprima” del 26 settembre scorso, collegata al Tempo del Creato, da lunedì 3 ottobre entra nel vivo la 36ª Settimana sociale dei cattolici trevigiani sul tema “Ricucire, lacerazioni e nuove connessioni”. L’iniziativa è promossa, come gli anni scorsi, dal settimanale diocesano “La vita del popolo”, Azione Cattolica, Ufficio diocesano di Pastorale sociale e lavoro, Meic e Partecipare il presente.

Lunedì 3 ottobre sarà Alberto Melloni, professore ordinario di Storia del cristianesimo all’Università di Modena-Reggio Emilia, a parlare di “Fratture, lacerazioni, il compito dei cattolici: dalla storia del ventesimo secolo alle sfide del tempo presente”. “The Economy of Francesco. L’impegno dei giovani per un’economia più equa, solidale e fraterna” sarà al centro della serata del 4 ottobre durante la quale sono previsti la relazione di Giampietro Parolin, economista dell’Università Sophia, e interventi e testimonianze dei giovani trevigiani partecipanti all’incontro di Assisi convocato dal Papa (22-24 settembre). Lunedì 10 ottobre saranno il sociologo Daniele Marini, dell’Università di Padova, e Letizia Bertazzon, ricercatrice di Veneto Lavoro, i relatori della serata dedicata a “Strappi (in)evitabili, cuciture possibili… Italiani, migranti e lavoro che cambia”. L’incontro è promosso in collaborazione con Caritas, Migrantes, Cisl, La Esse, Una casa per l’uomo, ed inserito anche nel programma del Festival dello sviluppo sostenibile.

Infine, martedì 11 ottobre, il politologo Paolo Feltrin, già docente di Scienza dell’amministrazione e Scienza politica alle Università di Firenze, Catania e Trieste, e Carlo Bordoni, sociologo e saggista, aiuteranno a riflettere su “Dopo il 25 settembre: la società civile per ricreare comunità e come reazione alla crisi della democrazia”. La serata, è promossa in collaborazione con Partecipare il Presente, che con questo incontro dà avvio alla sua attività annuale. Tutti gli incontri sono in programma alle 20.30, nella sala Longhin del Seminario di Treviso.