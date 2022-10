A Sua Immagine: il 4 ottobre puntata speciale per la festa di San Francesco con la messa da Assisi presieduta dal card. Zuppi

In occasione della festa di san Francesco, patrono d’Italia, martedì 4 ottobre “A Sua Immagine” dedicherà al poverello d’Assisi una puntata speciale, in onda dalle 9.50 sui Rai Uno, per aiutare a comprenderne l’attualità e l’eredità, anche alla luce di quanto vissuto negli anni di pandemia. Lorena Bianchetti ne parlerà in studio con padre Giuseppe Buffon, francescano, e con il prof. Gennaro De Pasquale del Policlinico Gemelli. In collegamento da Assisi, Paolo Balduzzi. Alle 10, dalla basilica superiore di San Francesco in Assisi, sarà trasmessa in diretta la celebrazione eucaristica presieduta dal card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei; regia di Gianni Epifani e commento di Orazio Coclite. Quest’anno, per il pellegrinaggio sul luogo del Transito e il gesto dell’offerta dell’olio presso la Tomba di San Francesco non è stata coinvolta una singola Regione, ma la Conferenza episcopale italiana al fine di promuovere una partecipazione che si faccia gesto di gratitudine per quanti si sono prodigati nel far fronte alla pandemia: Istituzioni civili e militari, operatori sanitari, famiglie, mondo del volontariato e della scuola, realtà caritative ed ecclesiali. Nel corso della messa si pregherà in particolare per il Paese e per la pace. A caratterizzare questa particolare edizione sarà la presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che accenderà la “Lampada votiva dei Comuni d’Italia” e successivamente rivolgerà un messaggio al Paese.