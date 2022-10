Diocesi: Cagliari, domani messa di ringraziamento in cattedrale dell’arcivescovo emerito Miglio

Domenica 2 ottobre alle 19, presso la cattedrale di Cagliari, il card. Arrigo Miglio presiederà la celebrazione eucaristica di ringraziamento con il clero e la comunità ecclesiale diocesana. Un momento di lode e di gratitudine al Signore, insieme all’attuale arcivescovo, mons. Giuseppe Baturi, per la chiamata del Pontefice a far parte del collegio cardinalizio. Miglio è stato “creato” cardinale da Papa Francesco il 27 agosto. La sua designazione a “porporato” era stata annunciata dallo stesso Bergoglio la mattina di domenica 29 maggio a conclusione del “Regina caeli”. Al Concistoro hanno preso parte tanti amici del neo cardinale provenienti dal Piemonte e dalla Sardegna. L’arcivescovo emerito di Cagliari è infatti nativo della diocesi di Ivrea, di cui è stato anche vescovo dal 1999 al 2012. Il rapporto con la Chiesa isolana è profondo e consolidato a motivo del ministero episcopale nella diocesi di Iglesias, dal 1992 al 1999, e in quella di Cagliari, dal 2012 al 2020. Gli otto anni di episcopato cagliaritano sono stati caratterizzati da alcuni eventi ecclesiali di grande rilevanza che hanno visto il cardinale Miglio come promotore e protagonista. Innanzitutto la visita di papa Francesco nel settembre del 2013, ad appena sei mesi dall’inizio del suo pontificato. Nel 2015 la celebrazione della 65ª Giornata nazionale del ringraziamento; nel 2017 la 48ª Settimana sociale dei cattolici italiani. Infine, il 31 dicembre 2019, pochi giorni prima della conclusione del suo ministero episcopale, ha accolto la 52ª Marcia nazionale della pace. Miglio, fin dai primi mesi del ministero nel capoluogo sardo, ha dato un rinnovato impulso alla pastorale dei ragazzi e degli oratori nonché alla pastorale sociale e del lavoro, e ha compiuto la visita pastorale in tutto il territorio diocesano. Terminato il mandato ha deciso di continuare a dimorare a Cagliari. Negli ultimi due anni ha potuto mettere a disposizione le proprie competenze nell’apostolato biblico che si concretizza anche nel servizio di guida dei pellegrinaggi in Terra santa. Inoltre ha assolto dei servizi a Roma, affidatigli personalmente da Papa Francesco.