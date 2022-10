Festival della Missione: il programma del weekend. Tra gli ospiti mons. Carlassare, l’arcivescovo Delpini, Zakia Seddiki e suor Smerilli

(Foto Festival della Missione)

“Molto alta la partecipazione dei primi due giorni, nonostante la pioggia abbia costretto a spostare alcuni incontri dalla piazza delle Colonne di San Lorenzo all’interno della Basilica”. C’è soddisfazione tra gli organizzatori del Festival della Missione in corso a Milano, nel cuore della movida cittadina. L’evento nazionale è promosso da Missio (organismo pastorale della Cei) e Cimi (Conferenza degli istituti missionari italiani), ospitato dall’arcidiocesi di Milano: iniziato giovedì, terminerà domani pomeriggio con il Concerto di pace in piazza Vetra (ore 17).

Oltre agli appuntamenti principali che coinvolgono più di 100 ospiti italiani e stranieri, è iniziato anche il ricco programma di eventi paralleli (“Il Festival è anche”) e sono iniziati nei bar e bistrot del centro gli “aperitivi missionari” animati dalle testimonianze di 15o missionari.

Tra i principali eventi degli ultimi due giorni del Festival figurano: oggi alle 18 “Oltre l’economia che uccide”: alle Colonne di San Lorenzo convegno con Adriano Karipuna (attivista indigeno brasiliano), Mario Monti (economista e senatore a vita) e suor Alessandra Smerilli (economista e segretaria del dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale). Modera Giole Anni (giornalista della tv svizzera).

Oggi alle 21.30 “Verso la Gmg 2023 – Alzati! E #ViviPerDono”: in piazza Vetra evento di lancio verso la XXXVIII Giornata mondiale della gioventù di Lisbona con vari testimoni tra cui mons. Mario Delpini (arcivescovo di Milano) e l’esibizione del Coro Elikya.

Domani alle 10 “Il martirio, spreco o dono”?: alle Colonne di San Lorenzo con mons. Christian Carlassare (missionario comboniano e vescovo di Rumbek in Sud Sudan), padre Pier Luigi Maccalli (missionario della Sma), suor Beatrice Maw (missionaria birmana dell’ordine della Riparazione), Zakia Seddiki (presidente dell’associazione umanitaria Mama Sofia) e in collegamento padre Bernard Kinvi (camilliano, missionario nella Repubblica Centroafricana). Modera Gerolamo Fazzini (giornalista e saggista).

Sul sito www.festivaldellamissione.it tutti i dettagli sul programma, i profili degli ospiti e i luoghi del Festival.