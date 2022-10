Terzo settore: Pallucchi (Forum), “saremo ancora più centrali se ci saranno politiche pubbliche più forti”

“La grande opportunità è nell’amministrazione condivisa con la politica. Il Terzo settore è forte e dà un contributo se ci sono politiche pubbliche forte. Ci battiamo per non perdere quella dimensione di persone che si mettono insieme per una causa collettiva”. Lo ha affermato Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum nazionale del Terzo settore durante l’ultima giornata dell’Incontro nazionale di studi delle Acli ad Assisi. “Oggi – ha osservato – ci sono molti i fili sociali da ricostruire. Il nostro modello di sviluppo è stato messo in crisi con la pandemia ma viene rafforzato con la guerra”. Pallucchi ha poi sottolineato che “il Terzo settore è portatore di innovazione: ha studiato modelli economici diversi e propone alle persone non l’assistenza ma l’autonomia”.