Diocesi: Asti, oggi pomeriggio la Festa dei popoli

Nel solco della 108ª Giornata mondiale del migrante e del rifugiato che si è celebrata domenica scorsa sul tema “Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati”, per il pomeriggio di oggi, sabato 1° ottobre, la diocesi di Asti, tramite l’Ufficio Pastorale migranti, ha promosso la Festa dei popoli. Avvio alle 14.45 con il ritrovo al Parco della Resistenza da dove partirà la sfilata dei popoli. Alle 16 è in programma una festa in piazza Cattedrale con canti e balli. Seguirà, alle 18.30, la preghiera interreligiosa che si concluderà con un canto del coro Uniti per la pace. Poi nel cortile del Seminario vescovile la cena etnica a cura del Piam, seguita da un altro momento dedicato alle testimonianze.

Numerose le comunità presenti sul territorio astigiano che hanno aderito all’iniziativa. Arrivano da Filippine, Nigeria, Perù, Nicaragua, Moldavia, Pakistan, Albania, Senegal, Colombia, Romania, Ucraina. A queste si aggiungerà una rappresentanza degli studenti dell’Istituto Castigliano e del Cpia.