Coronavirus Covid-19: Iss, rispetto alla scorsa settimana in aumento la percentuale dei casi segnalati nella popolazione in età scolare

In Italia si è registrato un aumento rispetto alla scorsa settimana della percentuale dei casi di positività al Covid-19 segnalati nella popolazione in età scolare rispetto al resto della popolazione (14,9% vs 11,1%). Nell’ultima settimana, il 25% dei casi in età scolare è stato diagnosticato nei bambini sotto i 5 anni, il 39% nella fascia d’età 5-11 anni, il 36% nella fascia 12-19 anni. Sono alcuni dei dati contenuti nel report esteso “Covid-19: sorveglianza, impatto delle infezioni ed efficacia vaccinale” diffuso dall’Istituto superiore di sanità.

Per quanto riguarda le reinfezioni, dal 24 agosto 2021 al 21 settembre 2022 sono stati segnalati 1.148.356 casi riguardanti tutta la popolazione, pari al 6,4% del totale dei casi notificati nello stesso periodo. Nell’ultima settimana la percentuale di reinfezioni risulta in aumento rispetto alla settimana precedente (17,8% vs 15,8%).

Rispetto all’efficacia del vaccino, nel periodo di prevalenza Omicron (a partire dal 3 gennaio 2022) nel prevenire la diagnosi di infezione da Sars-CoV-2 è risultata pari al 31% entro 90 giorni dal completamento del ciclo vaccinale, 22% tra i 91 e 120 giorni, e 45% oltre 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale mentre è risultata pari al 44% nei soggetti vaccinati con dose aggiuntiva/booster. Rispetto a prevenire casi di malattia severa, l’efficacia del vaccino è pari al 63% nei vaccinati con ciclo completo da meno di 90 giorni, 65% nei vaccinati con ciclo completo da 91 e 120 giorni, e 69% nei vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale da oltre 120 giorni mentre è pari all’83% nei soggetti vaccinati con dose aggiuntiva/booster.