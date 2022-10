Congresso eucaristico nazionale: mons. Caiazzo, “grazie ai giornalisti, ai volontari e al supporto della Cei”

“Un grazie a tutti giornalisti della tv e della carta stampata, che hanno voluto documentare con professionalità e competenza un evento di così grande importanza ecclesiale e nazionale”. A rivolgerlo, tra i numerosi ringraziamenti finali a conclusione della “quattro giorni” nella Città dei Sassi, è mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, arcivescovo di Matera-Irsina e presidente del Comitato per i Congressi eucaristici nazionali, indirizzandolo sia ai media locali e nazionali, sia ai media ecclesiali: Tv2000, Inblu2000, Sir e Avvenire. “Tutti hanno seguito e dato grande rilievo a livello nazionale e internazionale al Congresso”, l’omaggio del presule, grazie al lavoro in sinergia tra Erasmo Bitetti, direttore delle Comunicazioni sociali diocesano, e Vincenzo Corrado, direttore delle Comunicazioni sociali della Cei. Il “grazie” dell’arcivescovo è andato, inoltre, ai tantissimi volontari: “Donne e uomini, giovani e giovanissimi, anziani, comunità parrocchiali e facilitatori, che hanno accompagnato e seguito passo dopo passo e ospitato le diverse delegazioni: hanno lavorato ininterrottamente anche di notte, garantendo il miglior servizio per tutti i partecipanti”. “Un grazie di cuore al supporto indispensabile della Cei”, conclude mons. Caiazzo: “Ha creduto che l’arcidiocesi di Matera-Irsina potesse organizzare, nonostante fossimo una piccola diocesi, questo grande evento ecclesiale” a cui hanno partecipato 175 delegazioni per un totale di 995 partecipanti.